حسم التأهل: ملخص نتيجة مباراة النصر والوحدة الاماراتي ابطال اسيا 2019

ملخص نتيجة مباراة النصر والوحدة الاماراتي،قمة كروية من العيار الثقيل اليوم الاثنين بين العالمي والوحدة ضمن إياب دور الستة عشر من دوري ابطال اسيا 2019 لكرة القدم، ويأمل الفريقين في التغلب على الخصم والتأهل للدور المقبل من البطولة الأسيوية التي بمثابة التتويج بها هو الحلم الأبرز للاعبين، نرصد نتيجة مباراة النصر والوحدة.

وأكد روي فيتوريا المدير الفني للفريق السعودي على قدرة لاعبيه في تخطي المنافس والصعود لدور الثمانية على الرغم من نتيجة لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، كما شدد على ضرورة تحقيق الفوز واستعادة الثقة.

نتيجة مباراة النصر والوحدة

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي مهمة إدارة المباراة تحكيمياً للحكم السنغافوري محمد تاج الجعفري على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتحتاج الكتيبة النصراوية إلى الانتصار بأي نتيجة لخطف التأهل من أنياب أصحاب الأرض.

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ملخص النصر والوحدة الاماراتي

كان العالمي قد صعد لهذا الدور بعدما جمع عشر نقاط ساهمت في حصوله على المركز الثاني بالمجموعة الأولى، فيما تصدر الوحدة الاماراتي مجموعته بجدارة واستحقاق.

التشكيل الأساسي للنصر جاء كالآتي: حراسة المرمى: براد جونز، خط الدفاع: سلطان الغنام – عمر هوساوي – عبد الرحمن العبيد – عبدالله الخيبري، الوسط: مايكون بيريرا – حمد آل منصور – فهد الجميعة، وفي الهجوم: عبدالرحمن الدوسري – جوليانو دي باولا – عبدالرزاق حمدالله.

تمكن النصر السعودي من خطف بطاقة العبور لدور الثمانية من دوري ابطال اسيا بعدما تغلب على مضيفه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.