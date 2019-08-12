الترجي بعد إعلان تتويجه بالأبطال: “نحن أبطال أفريقيا.. الترجي دولة”

نادى الترجي التونسي يحتفل بتتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا، بعد أن تم إعلان الاتحاد الأفريقي “كاف” بإعادة اللقب إلى الترجي التونسي وإلغاء القرار السابق بإعادة لقاء الإياب للمباراة النهائية أمام الوداد المغربي في أرض محايدة.

وقد ذكر الحساب الرسمي للنادي التونسي على موقع التواصل الاجتماعي تغريدة قال فيها “اخذناها للمرة الثالثة للذين لم يسمعوا جيدا”.

Advertisements

وكان الاتحاد الأفريقي “كاف” قد صرح رسميًا اليوم بفوز الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا وعدم إعادة مباراة الوداد المغربي في إياب المباراة النهائية.

وأعلن كاف قرارات أخرى كانت كما يلى:

عقوبة الترجي بدفع مبلغ 50 ألف دولار.

غرامة مالية ضد السيد حمدي المدرب رئيس الترجي قيمتها 20 ألف دولار.

مبارايتان دون حضور الجمهور مع تأجيل القرار لمدة 12 شهرًا ضد فريق الترجي الرياضي التونسي عن الجامعة التونسية لكرة القدم.

وأتي قرار “كاف” عقب الاستماع التي عقدتها لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم صباح الأربعاء، بعدما علمت بأقوال محامين الناديىن الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي لحل أزمة نهائي دوري أبطال أفريقي.