أول المتأهلين: نتيجة مباراة النصر والوحدة اليوم في اياب دور الستة عشر في لقاء الأهداف الرائعة

الان نتيجة مباراة النصر والوحدة اليوم، بعد مباراة أولى بينهم شهدت الكثير من المتعة الكروية والاثارة والتي نجح فيها الضيوف نادي الوحدة الاماراتي الخروج منها بتعادل ثمين للغاية جاء اليوم النهائي لتحديد من سيكون ممثل العرب منهما “الوحدة والنصر” في دور ربع النهائي ومن سيغادر البطولة من خلال نتيجة مباراة الاياب الليلة.

مباراة النصر والوحدة

وتنطلق مباراة النصر والوحدة على استاد آل نهيان في تمام الساعة السادسة و40 دقيقة من المساء بتوقيت السعودية حيث ستكون منقولة عبر قناة بي ان سبورت HD1 بتعليق سوار الذهب، وتأمل جماهير العالمي في أن يكون حمد الله المهاجم المغربي الذي سجل هدف لقاء الذهاب متألقا الليلة ويستطيع رسم طريق التأهل بأهدافه.

النصر والوحدة اليوم

واختتم النصر استعداده للقاء أمس بعد أن شهد المران بعض الجمل التكتيكية التي حرص على روي فيتوريا في تنفيذها، وبرغم من اعلان النصر عن طاقمه الجديد إلا أنه لن يشارك به في مباراة الليلة فسيكون مرتدياً الزي الذديم الأصفر في الأزرق بينما سيلعب الوحدة بطاقمه الأبيض بعد الاجتماع الفني.

نتيجة مباراة النصر والوحدة

وسيكون النصر مُطالبا في لقاء اليوم بالتسجيل والفوز أو التعادل بنتيجة مثل 2-2 أو أكثر، فهل سيعوض النصر الفرص التي أضاعها في لقاء الذهاب أم سيكون الوحدة هو المتأهل مستغلا ما حققه على ملعب الجوهرة

وقبل اللقاء تحدث مدرب الوحدة الاماراتي مؤكدا جاهزية فريقه للقاء الذي سيخوضه على أرضه ولكنه حذر لاعبيه أن نتيجة الذهاب لا تعني ضمانهم للتأهل ولكن عليهم الفوز اليوم