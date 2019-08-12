شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. محب للزمالك يقرب دياز من الأبيض بهذا القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب الأرجنتينى رامون دياز من تدريب نادى الزمالك، خلفًا لخالد جلال الذى أقيل بعد ضياع لقب الدورى المصرى وخسارة القمة الـ118 أمام الأهلى.

ونجح أحد محبى نادى الزمالك فى إعادة التفاوض مع الأرجنتينى رامون دياز وقطع خطوة كبيرة نحو التعاقد معه بعد إقناعه بتخفيض طلباته المادية والتنازل عن بعض الشروط التعجيزية من أجل قيادة الأبيض.

جدير بالذكر أنه ما زال الاستقرار على مدير فنى جديد يشغل بال مسئولى نادى الزمالك لقيادة الفريق الأبيض فى الفترة المقبلة.

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وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه سيستقر خلال أيام على مدرب الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أنه تم عقد جلسات مع 6 مدربين حتى الآن وأنه يفاضل بينهما لتدريب الأبيض.

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