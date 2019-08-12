شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتراجع عن ضم "كارلوس" الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع النادى المصرى عن ضم أحمد خالد "كارلوس" لاعب الأهلى مواليد 97، الذى يلعب فى مركز الجناح الأيسر، بناء على رغبة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق البورسعيدى.

وطالب إيهاب جلال إدارة ناديه بسرعة تدعيم خط الدفاع قبل غلق باب الانتقالات الصيفية يوم 29 أغسطس الجارى، استعدادا للموسم الكروى الجديد.

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وتلقى فريق المصرى نتيجة ثقيلة بالهزيمة وديا أمام الإنتاج الحربى بخمسة أهداف مقابل هدف، على هامش معسكر الفريق الذى أقيم فى الإسماعيلية.

وظهر خلال المباراة الودية معاناة المصرى فى الناحية الدفاعية، والتى تسببت فى اهتزاز شباك المصرى 5 مرات، وهو ما جعل جماهير بورسعيد تضع أيديها على قلوبها قبل الموسم الجديد.

ورفض إيهاب جلال المبالغة فى القلق بعد الخسارة من الإنتاج الحربى بخماسية، مضيفا أنه بالتنسيق مع إدارة النادى سيحاولون تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الحالية، موضحا أن التدعيم سيكون بثلاثة مدافعين فقط، حيث لا يحتاج الفريق لتدعيمات أخرى.