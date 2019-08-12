شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام لـ"معوض" بعد صورة المركب: "الله عليك يا ستايل بس ليه الجزمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر سيد معوض لاعب الأهلى السابق، على متن أحد المراكب، خلال قضائه إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث نشر صورته على المركب على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وعلق حازم إمام نجم الزمالك السابق على صورة سيد معوض قائلًا: "الله عليك يا ستايل بس ليه الجزمة انت مش ضامن تقعد".

ورد معوض على حازم إمام قائلًا: "عشان التصوير بس يا حازم".



سيد معوض