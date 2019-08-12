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الجونة يعلن ضم إسلام محارب من الأهلى رسميًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الجونة ضم إسلام محارب على سبيل البيع النهائى قادمًا من النادى الأهلى اليوم، الإثنين، بعد مفاوضات ناجحة بين الناديين.

 

وكان الأهلى توصل لاتفاق مع الجونة على بيع إسلام محارب مقابل 4 ملايين جنيه مع وجود بنود تتيح للأحمر شراء اللاعب مستقبلاً مقابل 8 ملايين جنيه .

 

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وكان نادى الجونة قد أعلن انضمام عمرو بركات من النادى الأهلى صباح اليوم، الإثنين، على سبيل البيع النهائى فى إطار السعى نحو تدعيم الفريق استعدادًا للموسم 2019/2020.

 

وتعاقد نادى الجونة أمس، الأحد، مع الدولى الأوغندى آلان كيامبادي، جناح نادى كمبالا سيتي، فى إطار اتفاقية تعاون مشترك وقعها الناديان.

 

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