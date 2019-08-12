شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن ضم إسلام محارب من الأهلى رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الجونة ضم إسلام محارب على سبيل البيع النهائى قادمًا من النادى الأهلى اليوم، الإثنين، بعد مفاوضات ناجحة بين الناديين.

وكان الأهلى توصل لاتفاق مع الجونة على بيع إسلام محارب مقابل 4 ملايين جنيه مع وجود بنود تتيح للأحمر شراء اللاعب مستقبلاً مقابل 8 ملايين جنيه .

Advertisements

وكان نادى الجونة قد أعلن انضمام عمرو بركات من النادى الأهلى صباح اليوم، الإثنين، على سبيل البيع النهائى فى إطار السعى نحو تدعيم الفريق استعدادًا للموسم 2019/2020.

وتعاقد نادى الجونة أمس، الأحد، مع الدولى الأوغندى آلان كيامبادي، جناح نادى كمبالا سيتي، فى إطار اتفاقية تعاون مشترك وقعها الناديان.