شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كيف رد محمود الخطيب على اقتراح عودة البدرى لتدريب الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد محمود الخطيب رئيس نادى الأهلى، على مقترح بعض رموز القلعة الحمراء بعودة حسام البدرى لتولى القيادة الفنية للفريق فى الفترة المقبلة بدلاً من الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى لم يلب طموح الجماهير.

وحقق الأهلى فوزًا عريضًا على فريق "اطلع برة" بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا والتى أقيمت فى استاد برج العرب.

وشهد اللقاء هجومًا من جماهير النادى الأهلى على مدرب الفريق مارتن لاسارتى بسبب أداء الفريق فى المباراة رغم تواضع المنافس، وغياب صفقات الأهلى عن اللقاء.

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ومازال حلم تدريب المنتخب الوطنى يراود حسام البدرى قبل العودة للأهلى، خاصة بعد طرح اسمه ضمن المدربين الوطنيين المرشحين لتدريب الفراعنة بعد إقالة المكسيكى خافيير أجيرى على خلفية الخروج المخزى من دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر.

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