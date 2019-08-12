شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتعاقد مع "فيل" أسوان لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادى الداخلية، فى التعاقد مع محمد الفيل مهاجم أسوان السابق، لمدة موسمين، فى حضور ضياء عبد الصمد المدير الفني، ومحمود شكرى إدارى الفريق.

الفيل لعب لعدد من الأندية حيث لعب فى بنى عبيد، وإنبى لثلاث سنوات، وكفر الشيخ، وشربين، والإنتاج الحربي، ورحل لأسوان مطلع الموسم الماضي، على سبيل الإعارة، وصعد معه مؤخرًا للدورى الممتاز.

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يذكر أن فريق الداخلية نجح فى ضم 8 لاعبين مؤخرًا هم أحمد سعد، وائل فراج، أحمد هشام، مصطفى ابراهيم، محمد رزق، محمد الكومي، اسماعيل بامبا، عبد الفتاح دروجبا.

ومن المنتظر أن يستأنف فريق الداخلية تدريباته الجماعية، يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا للموسم الجديد من دورى القسم الثاني.