شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يرفض رحيل "موكورو" عن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى، التفريط فى شيخ موكورو صانع ألعاب الفريق بعد رحيل إسلام عيسى إلى بيراميدز مؤخرًا، كما أن إيهاب جلال يرفض استقدام صفقات جديدة لتدعيم الهجوم متمسكًا بتدعيم الدفاع.

وطالب إيهاب جلال إدارة ناديه بسرعة تدعيم خط الدفاع قبل غلق باب الانتقالات الصيفية يوم 29 أغسطس الجارى، استعدادًا للموسم الكروى الجديد.

وتلقى فريق المصرى نتيجة ثقيلة بالهزيمة وديًا أمام الإنتاج الحربى بخمسة أهداف مقابل هدف، على هامش معسكر الفريق الذى أقيم فى الإسماعيلية.

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وظهر خلال المباراة الودية معاناة المصرى فى الناحية الدفاعية، والتى تسببت فى اهتزاز شباك المصرى 5 مرات، وهو ما جعل جماهير بورسعيد تضع أيديها على قلوبها قبل الموسم الجديد.

ورفض إيهاب جلال المبالغة فى القلق بعد الخسارة من الإنتاج الحربى بخماسية، مضيفًا أنه بالتنسيق مع إدارة النادى سيحاولون تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الحالية، موضحًا أن التدعيم سيكون بثلاثة مدافعين فقط، حيث لا يحتاج الفريق لتدعيمات أخرى.