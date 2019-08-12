تقرير.. لعبة الكراسي المتحركة.. 5 أسماء تنتظر مقصلة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أيام قليلة تفصل النادي الأهلي عن إرسال القائمة المحلية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، والمقرر أن تكون مكون من 30 لاعبًا، بعدما كان قد أرسل قبل أيام قائمته الأفريقية بتواجد 26 لاعبًا ليبقى أمام الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة لاسارتي 4 أماكن فقط عليه الاختيار من عدد من الأسماء لا يزال امرهم غير محسوم حتى اللحظة.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم رفع عدد اللاعبين المقيدين في قوائم الأندية إلى 30 لاعبًا منذ بداية الموسم المقبل 2019-2020، فيما قام بإلغاء مسابقة 1997 الخاصة بلاعبي المنتخب الأولمبي الذي يستعد لتصفيات أولمبياد طوكيو 2020.

وأعلن الاتحاد موعد فترتي القيد في موسمي الانتقالات الصيفية والشتوية، حيث بدء تسجيل اللاعبين للموسم الجديد 2018-2019، من 29 يوليو الماضي حتى يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2019 أخر موعد لتسجيل القائمة الأولى.

وفي وقت سابق سمح الكاف للأندية بقيد 30 لاعبًا في القائمة الإفريقية، إلا أن الأهلي قد ترك بعض المقاعد الشاغرة لإضافة أسماء جديدة في يناير المقبل، خاصةً في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة للاعبين المقرر الاستغناء عنهم أو إعارتهم.

قائمة الأهلي المحلية المقرر ان ترسل إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في موعد أقصاه 29 أغسطس، ربما يكون كاشف لما سيكون عليه الأمر في يناير قبل إرسال القائمة الأفريقية إلى الكاف.

لاسارتي كان قد اختار قائمة الأهلي الأفريقية مكونة من 26 لاعبًا وهم :

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمود متولي، علي معلول، محمود وحيد.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، جيرالدو، أحمد الشيخ، جونيور أجايى، رمضان صبحي.

الهجوم: وليد أزارو، صلاح محسن، مروان محسن.

هناك عدد كبير من الأسماء داخل الأهلي لا يزال موقفهم غير محسوم حتى الآن، ما بين انتظار القيد المحلي أو الاستغناء عنهم قبل بداية الموسم، ليكونوا متاحين لأي نادي آخر دون دفع أي مبالغ للأهلي، بعد حصولهم على باقي عقودهم من إدارة القلعة الحمراء.

الأهلي قرر الأهلي إعارة الثلاثي أكرم توفيق، أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار لفريق الجونة لمدة موسم، بالإضافة لإعارة أحمد علاء لفريق طلائع الجيش.

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وكان اتحاد الكرة قد سمح للأندية بإعارة 5 لاعبين و3 لاعبين تحت السن، وبذلك يتبقى للأهلي 4 إعارات فقط بعد إعارة أربعة من لاعبيه لفريقي الجونة وطلائع الجيش.

الأهلي أيضا كان قد وافق على بيع محمد نجيب إلى الجونة في صفقة انتقال حر، بالإضافة لرحيل عمرو بركاتوإسلام محارب عن الأهلي بشكل نهائي لفريق الجونة.

عمرو جمال هو الأخر موقفه أصبح محسوم، بعدما نجح نادي الصفاقسي التونسي في الحصول على خدمات مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بعد إعلان القائمة الأفريقية والإعارات التي سمح بها الأهلي وخروج عدد من اللاعبين عن طريق البيع الحر، يتبقى عدد من الأسماء لم يحسم امرهم.

القائمة التي تنتظر حسم موقفها هي :

"باسم علي - سعد سمير - حسين السيد - كريم نيدفيد - محمد محمود - هشام محمد - محمد شريف - أحمد حمودي - عمار حمدي - ناصر ماهر - مؤمن زكريا - أحمد حمدي".

وبالنظر لعدة امور يمكن التكهن بالأسماء الأربعة التي سيتم قيدهم في القائمة المحلية بالإضافة لقائمة الـ 26.

اللاعب أحمد حمدي، بعد انتهاء إعارته مع الجونة، ليستمر تواجده مع الأهلي لموسم اخر ولديه فرصة للإعارة في حالة عدم قيده في القائمة المحلية للموسم المقبل.

الثنائي سعد سمير وكريم وليد "نيدفيد" لم يحسم موقفهما من القيد في القائمة المحلية أو الأفريقية، فالأول يعاني من إصابة في الركبة وحتى الآن لم يحدد موعد عودته للملاعب.

أما سعد سمير، الذي تعرض لإصابة بجزع في الرباط الصليبي قبل شهور، لكن رغم ذلك سيظل ورقة هامة للمدرب لاسارتي، حتى بعد استقدام محمود متولي وتواجد كل من رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن اشرف.

محمد محمود، لم يسجل في القائمة الأفريقية حتى الآن، لكنه يواصل برنامجه التأهيلي للحاق بالفريق خلال الفترة المقبلة لذلك سيكون من المرجح أن يتم قيده في قائمة الـ 30 لاعب المحلية، وإضافة اسمه لقائمة الـ 26 .

وكان مدرب الأهلي لاسارتي رفض التفريط في باسم علي رغم عدم قيده في القائمة الأفريقية للأهلي ووصول عددا من العروض له خلال الفترة الماضية.

وينتظر كل من حسين السيد - هشام محمد- محمد شريف - أحمد حمودي - عمار حمدي - ناصر ماهر - مؤمن زكريا موقفهم من القيد في القائمة المحلية وفي حالة عدم حدوث ذلك سيرحل منهم 4 على سبيل الإعارة والباقي سيغادر القلعة الحمراء دون حصول الأهلي على أي أموال جراء ذلك مع دفع باقي عقود اللاعبين.