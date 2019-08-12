رسميا.. سابع الراحلين من الأهلي للجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، انتقال إسلام محارب لاعب الفريق إلى نادي الجونة بشكل نهائي، ليصبح سابع الراحلين عن الفريق الأحمر إلى نظيره الساحلي هذا الصيف.

وقال توفيق، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي اليوم الإثنين، إن النادي وافق على انتقال محارب للجونة بشكل نهائي بعد الاتفاق على كافة التفاصيل".

وأضاف: "يأتي هذا في ضوء العلاقة القوية والمميزة بين الناديين".

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وسبق للأهلي أن قرر الاستغناء عن عمرو بركات لاعب وسط الفريق إلى الجونة اليوم الإثنين.

وكان بركات انتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة في وقت سابق، قبل أن يتم إنهاء فترة الإعارة ويوافق النادي على رحيله إلى الجونة.

يذكر أن الجونة جدد استعارته للثلاثي أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار من الأهلي، بجانب تعاقده مع محمد نجيب وإسلام محارب وعمرو بركات وعمر رضوان بشكل نهائي.