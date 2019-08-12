كلوب يعلن تطورات إصابة أليسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن حارس فريقه البرازيلي الأساسي أليسون بيكر سيغيب عن الملاعب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، دون أن يحدد موعدًا نهائيًا لعودته.

وكان الحارس الدولي غادر ملعب المباراة التي فاز فيها الريدز بأربعة أهداف مقابل هدف على نورويتش سيتي في الدقيقة الثامنة والثلاثين يوم الجمعة الماضي، متأثرًا بإصابة قوية في قدمه أثناء تنفيذه لركلة مرمى.

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول، قال كلوب: "إنها إصابة قوية في السمانة أجبرته على الغياب عن التدريبات لفترة من الوقت، لا أستطيع التكهن بموعد دقيق لعودته، ولكنه سيغيب عن مباراة الأربعاء".

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وتأكد غياب أليسون عن مباراة ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا (2018-19) أمام تشيلسي الإنجليزي، حامل لقب الدوري الأوروبي، في السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل بمدينة أسطنبول بتركيا.

وأضاف كلوب: "سيستغرق الأمر بضعة أسابيع لتعافيه من الإصابة، علينا أن نرى، رأيت أنه سيغيب لستة أسابيع وما غير ذلك، لكن أليسون لم يتعرض للإصابة كثيرا خلال مسيرته، لذلك سأنتظر مدى تعافيه".

يُذكر أن ليفربول يملك حاليا الحارس الإسباني الجديد أدريان الذي شارك كبديل لأليسون أمام نورويتش سيتي، حيث انضم إلى الفريق هذا الصيف قادما من وست هام لتعويض رحيل البلجيكي سيمون مينيوليه.