يقضي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي إجازته الصيفية على شواطئ اليونان رفقة عائلته. ونشر رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز العديد من الفيديوهات عبر حساباتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي توثق مغامراتهما بالألعاب المائية على الشواطئ اليونانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. مغامرات رونالدو وصديقته على شواطئ اليونان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.