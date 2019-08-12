فان دايك: أدريان قادر على تعويض غياب أليسون

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، أن غياب حارس الريدز أليسون بيكر، عن مواجهة تشيلسي في السوبر الأوروبي يوم الاربعاء المقبل لن تمثل مشكلة للفريق.

وكان أليسون بيكر حارس ليفربول، تعرض للإصابة خلال مواجهة نوريتش سيتي، في الجولة الاولى من الدوري الانجليزي، أثناء تسديد الكرة ليغادر الملعب بمساعدة

الجهاز الطبي، ويحل الإسباني أدريان بدلا منه.

وقال فان دايك في تصريحات لوسائل الإعلام البريطانية "الحارس البديل أدريان قادر على تعويض غياب بيكر".

وواصل "أدريان أصبح في مرحلة سن ومرحلة في مسيرته تمكنه من حراسة مرمى الفريق والتأقلم بسهولة، فقد

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اكتسب الكثير من الخبرات في الدوري، وأعتقد أنه سيبلي بلاء حسنًا".

واضاف " أليسون مهم جدا بالنسبة لنا لكني لا أعلم طبيعة إصابته على وجه التحديد، سنعرف خلال اليومين المقبلين نتيجة الفحوص، وأيًا كان الموقف فسنتعامل معه".

وكان ليفربول تعاقد مع أدريان سان ميجيل الحارس السابق لوست هام يونايتد، في صفقة انتقال حر.

ويستعد ليفربول، لمواجهة تشيلسي يوم الاربعاء المقبل، في تركيا، في مباراة السوبر الأوروبي.