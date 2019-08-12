مالكوم ينفي رحيله عن زينيت سان بطرسبرج

نفي النجم البرازيلي مالكوم لاعب فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي الأخبار المتداولة حول رحيله عن الفريق، بعد العبارات العنصرية التي وجهها جماهير فريقه اعتراضًا على التعاقد معه.
وكانت تقارير برازيلية أكدت أنمالكوم سوف يرحل عن زينيت سان بطرسبرج الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفة الحالية، بسبب لون بشرته، على الرغم من انضمامه حديثًا لصفوف الفريق قادمًا من برشلونة.
وقال مالكوم في حوار مع موقع "سٍبورت 24" الروسي:"أرغب في الاستمرار مع زينيت، وإكمال مدة عقدي، أريد أن أصنع التاريخ هنا، ما يتم تداوله في البرازيل كذب، أنا سعيد في زينيت، أكرر أنني أرغب في صناعة التاريخ معه".
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