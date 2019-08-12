كريستيان إيركسن يدخل دائرة إهتمامات يوفنتوس

ذكرت تقارير إنجليزية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع الدولي الدنماركي كريستيان إيركسن، نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية.
كشفت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية أن يوفنتوس يسعى لتعزيز صفوفه بصانع اللعب الدنماركي،الذي تأمل أندية عدة في التعاقد معه، إلا أن النادي الإيطالي يرغب في الانتظار حتى الصيف المقبل، للحصول على اللاعب مجانًا.
نجح يوفنتوس في توفير عشرات الملايين فيالفترة الماضية، من إبرام تعاقدات مجانية مع نجوم من العيار الثقيل، حيث ضم الألماني إيمري تشان من صفوف ليفربول مجانًا في صيف 2018، وكرر الأمر ذاته مع الويلزي آرون رامسي والفرنسي أدريان رابيو من صفوف آرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي على الترتيب، في الصيف الحالي.
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