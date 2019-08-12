الجونة يضم إسلام محارب رسميًا

نجح نادي الجونة في الحصول على خدمات إسلام محارب على سبيل البيع النهائي قادمًا من النادي الأهلي اليوم، الاثنين، بعد مفاوضات ناجحة بينالناديين.
وكان نادي الجونة قد أعلن انضمام عمرو بركات من النادي الأهلي صباح اليوم، الاثنين، على سبيلالبيع النهائي في إطار السعي نحو تدعيم الفريق استعدادًا للموسم 2019/2020.
وتعاقد نادي الجونة أمس، الأحد، مع الدولي الأوغندي آلان كيامبادي، جناح نادي كمبالا سيتي، في إطار اتفاقية تعاون مشترك وقعها الناديان.
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