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الجونة يضم إسلام محارب رسميًا

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نجح نادي الجونة في الحصول على خدمات إسلام محارب على سبيل البيع النهائي قادمًا من النادي الأهلي اليوم، الاثنين، بعد مفاوضات ناجحة بين

الناديين.

وكان نادي الجونة قد أعلن انضمام عمرو بركات من النادي الأهلي صباح اليوم، الاثنين، على سبيل

البيع النهائي في إطار السعي نحو تدعيم الفريق استعدادًا للموسم 2019/2020.

وتعاقد نادي الجونة أمس، الأحد، مع الدولي الأوغندي آلان كيامبادي، جناح نادي كمبالا سيتي، في إطار اتفاقية تعاون مشترك وقعها الناديان.

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