النصر السعودي يتقدم على الوحدة الإماراتي في الشوط الأول

تمكن النصر السعودي من التقدم على الوحدة الإماراتي في الشوط الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليًا على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في إياب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وبدأت المباراة بشكل حذر من الطرفين حتى تمكن محمد صالح برغش، من التقدم لصالح الوحدة في الدقيقة 27، بعد كرة عرضية أودعها بقدمه في المرمى.

ورفض فريق النصر الاستسلام، وتمكن عبدالرزاق حمدالله

من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41 بعد رأسية رائعة.

وفي الوقت بدل من الضائع ومن تمريرة رائعة من حمدالله، وصلت الكرة إلى البرازيلي جوليانو لينفرد بالمرمى، محرزاً ثاني أهداف النصر.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل منهما.