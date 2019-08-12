تمكن النصر السعودي من التقدم على الوحدة الإماراتي في الشوط الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليًا على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في إياب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال آسيا.
وبدأت المباراة بشكل حذر من الطرفين حتى تمكن محمد صالح برغش، من التقدم لصالح الوحدة في الدقيقة 27، بعد كرة عرضية أودعها بقدمه في المرمى.
ورفض فريق النصر الاستسلام، وتمكن عبدالرزاق حمداللهمن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41 بعد رأسية رائعة.
وفي الوقت بدل من الضائع ومن تمريرة رائعة من حمدالله، وصلت الكرة إلى البرازيلي جوليانو لينفرد بالمرمى، محرزاً ثاني أهداف النصر.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل منهما.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر السعودي يتقدم على الوحدة الإماراتي في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.