اخبار الرياضه

النصر السعودي يتقدم على الوحدة الإماراتي في الشوط الأول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تمكن النصر السعودي من التقدم على الوحدة الإماراتي في الشوط الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليًا على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في إياب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وبدأت المباراة بشكل حذر من الطرفين حتى تمكن محمد صالح برغش، من التقدم لصالح الوحدة في الدقيقة 27، بعد كرة عرضية أودعها بقدمه في المرمى.

ورفض فريق النصر الاستسلام، وتمكن عبدالرزاق حمدالله

من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41 بعد رأسية رائعة.

وفي الوقت بدل من الضائع ومن تمريرة رائعة من حمدالله، وصلت الكرة إلى البرازيلي جوليانو لينفرد بالمرمى، محرزاً ثاني أهداف النصر.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل منهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النصر السعودي يتقدم على الوحدة الإماراتي في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا