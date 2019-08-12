مجلس إنبي يجتمع بقطاع الناشئين ويحثهم على الإنجازات

حرص المهندس علاء خشب رئيس مجلس إدارة نادى إنبي، والمحاسب زكريا السيد نائب رئيس نادى إنبي والمشرف على قطاع الناشئين، والمحاسب مصطفى الأمير أمين الصندوق والكابتن خالد متولى مدير نادى إنبى، على القيام بجولة تفقدية، لقطاع الناشئين بملاعب نادى إنبى الكيلو 17.

وتابع المسئولون آخر تطورات مراحل الإعداد لفرق قطاع الناشئين ومتابعة تدريباتهم، وذلك ضمن خطة الإعداد الاستراتيجى للموسم الرياضى 2020/2019 .

والتى تم الاتفاق عليها من قبل مجلس إدارة نادى إنبى مع رئيس قطاع الناشئين بقيادة إمام محمدين والجهاز المعاون له قبل بداية

الموسم .

وعلى هامش هذه الجولة التقى رئيس نادى إنبى ونائبه وأمين الصندوق بفريق 18 سنة مواليد 2001، والذين تواجدوا لأداء تدريباتهم اليومية في حضور إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين، ونائبه محمد إسماعيل والمدير الفنى الحالي لفريق مواليد 2001 طارق عبدالله والذى عمل سابقاً كمدير فنى للفريق الأول بنادى إنبي.

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وحرص المهندس علاء خشب ونائبه المحاسب زكريا السيد، على الحديث مع اللاعبين وجهازهم الفنى والتأكيد على أن قيم ومبادئ نادى

إنبى تأتي دائمًا قبل البطولة، وأن الالتزام الأخلاقي هو البداية الفعلية لسلم النجومية والتألق، وأن ثقافة الفوز هي اللغة الأولى في قاموس إنبى لأن قدره أن يلعب على الفوز في كل مبارياته، ولأن سقف طموحات مجلس إدارة نادى إنبى بلا حدود، وأن الشخصية عامل مهم ورئيسي في مواصفات لاعب إنبى ، وهو لا يتأتى إلا بالالتزام الكامل، مؤكدان بأن فريق 18 سنة مواليد 2001 سيكون فى القريب العاجل نواه للفريق الأول.

وأبدى شباب مواليد 2001 سعادتهم الكبيرة بالحديث الودي مع رئيس النادى ونائب رئيس النادى وأمين الصندوق، ورغبتهم في تحفيزهم ورفع روحهم المعنوية والتأكيد على ثقته في أخلاقياتهم وقدرتهم على تمثيل إنبى في المستقبل القريب.