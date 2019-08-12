نادى إنبي يكرم أبطال أفريقيا لتنس الطاولة

أقام نادى إنبى، حفلاً لتكريم أبطال لعبة تنس الطاولة، الفائزين ببطولة أفريقيا، والتي أقيمت في دولة نيجيريا خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 2 أغسطس الجارى .

أقيم الحفل بملاعب نادى إنبى الكيلو 17 ، تحت رعاية رئيس شركة إنبى والعضو المنتدب المهندس علاء حجازى وأعضاء مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة السيد المهندس علاء خشب .

وأعرب المهندس علاء حجازى، عن فرحته العارمة تجاه هذا الإنجاز بشكل خاص وتجاه إنجازات فريق تنس الطاولة خلال الأعوام السابقة بشكل عام .

كما قدم شكره للمهندس أحمد نبيل عضو مجلس الإدارة والمشرف على اللعبة والجهاز الفنى لقطاع التنس طاولة بأكلمه بقيادة أيمن زكريا على ما بذلوه من جهد واضح، مؤكدًا ثقته الكاملة فى الإدارة

الرياضية لنادى إنبى وعلى رأسها السيد المهندس علاء خشب رئيس مجلس إدارة نادى إنبى.

وكان فريق إنبي لتنس الطاولة قد حقق خلال البطولة الفوز على بطل دولة بنين بنتيجة 3/صفر، فى مباراتى دور المجموعات والفوز على بطل دولة كوت ديفوار وبطل نيجيريا ثم الفوز على فريق VISION TT CLUB بطل رواندا فى الدور قبل النهائي بنتيجة ٣ / صفر، ليتوج بالبطولة على حساب فريق SOJ TT CLUB النيجيرى بنتيجة ٣ / ١.