أحمد ناصر يتسلم بطاقة المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية

تسلم رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية الأوكسا، اللواء أحمد ناصر ورئيس الاتحاد المصري الترايثلون، بطاقة المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية، والتي من المقرر أن تقام في المغرب خلال الفترة من يوم 16أغسطس وتستمر حتي 31من نفس الشهر .

وقد سلم عبداللطيف عُباد مدير

عام الدورة، بطاقة المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية، وقد رحّب رئيس الأوكسا وأمين عام الأوكسا الدكتور عماد البنانى بالمهندس يحيى دعبس رئيس ونائب بعثة مصر فى دورة الألعاب الأفريقية .

و تعتبر بعثة مصر ثانى أكبر عدد مشاركين حيث تشارك بعدد ٤١٧ مشاركًا، و تدافع عن لقبها الذي فازت به فى الكونغو برازافيل فى دورة الألعاب الأفريقية الماضية, و تأتى المغرب فى المرتبة الأولى من حيث عدد المشاركين حيث تشارك بعدد ٥٨٠ مشاركًا، ووصل للملكة المغربية حتى الآن ١٢ دولة مشاركة من إجمالى ٥٤ دولة تشارك فى الدورة.