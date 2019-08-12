واصل نادي برشلونة الإسباني محاولاته للتخلص من نجمه البرازيل فيليب كوتينيو خلال الانتقالات الصيفة الحالية، والذي لم يستطع التالق مع الفريق. كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني استفسر من نظيره بايرن ميونخ الألماني، عن إمكانية تعاقد الأخير مع كوتينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. عن إمكانية تعاقد الأخير مع كوتينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. أشارت الصحيفة إلى أن كوتينيو بدوره لا يشعر بأريحية في ظل دوره الحالي تحت قيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي، وهو ما دفع برشلونة للإسراع في إيجاد حل. الفني إرنستو فالفيردي، وهو ما دفع برشلونة للإسراع في إيجاد حل. أضافت الصحيفة هناك احتمالين لإتمام الصفقة، أولهما انتقال النجم البرازيلي لمدة موسمين، بنفس الطريقة التي لعب بها الكولومبي خيمس رودريجيز بصفوف بايرن، أو الانتقال على سبيل الإعارة لموسم وحيد مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونه يعرض كوتينيو على بايرن ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.