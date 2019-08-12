مُحدث | جميع صفقات النصر في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول لنادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني البرتغالي “ريو فيتوريا”، الذي يخوض تجربته الاحترافية الأولى في عالم التدريب بعد تدريبه لخمسة أندية برتغالية من بينهم بنفيكا وفيتوريا جويماريش وباكوس فيريرا وفاتيما.

الفريق الملقب بـ “العالمي” بدأ الميركاتو الصيفي الحالي بهدوء كبير، نظرًا لعدم احتياجه الشديد لصفقات جديدة، في ظل امتلاكه أفضل محترفين في الدوري السعودي.

ويمتلك النصر عدد من اللاعبين الأجانب في مراكز مختلفة، ما يُساعده على إشراك معظهم في التشكيلة الأساسية، ولهذا لا تجد الإدارة أنها بحاجة للاستغناء عن أحدهم باستثناء ربما النيجيري “أحمد موسى” الذي لا يُقدم أفضل مستوياته مع الفريق.

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ويطمح العالمي مع ريو فيتوريا للاحتفاظ بلقب الدوري السعودي للمحترفين (دوري الأمير محمد بن سلمان) الذي تُوج به الموسم الماضي في الجولات الأخيرة بعد منافسة شرسة مع الزعيم “الهلال”.

موقع الخليج 365 يستعرض معكم في هذا الموضوع، جدول خاص بصفقات نادي النصر السعودي، بالإضافة إلى جدول خاص باللاعبين الراحلين عن النادي المتأسس عام 1955 ويتخذ من غرب العاصمة “الرياض” مقرًا له.