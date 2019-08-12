مُحدث | جميع صفقات النصر في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول لنادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني البرتغالي “ريو فيتوريا”، الذي يخوض تجربته الاحترافية الأولى في عالم التدريب بعد تدريبه لخمسة أندية برتغالية من بينهم بنفيكا وفيتوريا جويماريش وباكوس فيريرا وفاتيما.
الفريق الملقب بـ “العالمي” بدأ الميركاتو الصيفي الحالي بهدوء كبير، نظرًا لعدم احتياجه الشديد لصفقات جديدة، في ظل امتلاكه أفضل محترفين في الدوري السعودي.
ويمتلك النصر عدد من اللاعبين الأجانب في مراكز مختلفة، ما يُساعده على إشراك معظهم في التشكيلة الأساسية، ولهذا لا تجد الإدارة أنها بحاجة للاستغناء عن أحدهم باستثناء ربما النيجيري “أحمد موسى” الذي لا يُقدم أفضل مستوياته مع الفريق.
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ويطمح العالمي مع ريو فيتوريا للاحتفاظ بلقب الدوري السعودي للمحترفين (دوري الأمير محمد بن سلمان) الذي تُوج به الموسم الماضي في الجولات الأخيرة بعد منافسة شرسة مع الزعيم “الهلال”.
موقع الخليج 365 يستعرض معكم في هذا الموضوع، جدول خاص بصفقات نادي النصر السعودي، بالإضافة إلى جدول خاص باللاعبين الراحلين عن النادي المتأسس عام 1955 ويتخذ من غرب العاصمة “الرياض” مقرًا له.
الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط نادي النصر في سوق الانتقالات الصيفية، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد. ولا يتضمن الجدول سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي.
صفقات النصر السعودي في صيف 2019
|
اللاعب – المركز – السن
|
الجنسية
|
انضم من
|
تفاصيل الصفقة
|
عبد الفتاح آدم– قلب هجوم – 24 عامًا
|
السعودية / النيجر
|
التعاون – السعودية
|
5.2 مليون يورو– عقد مدته 5 سنوات
|
صالح دلعبة آل عباس –قلب هجوم – 24 عامًا
|
السعودية
|
نجران – السعودية
|
انتقال حر – عقد مدته 3 سنوات
|
متعب المطلق – ظهير أيمن – 21 عامًا
|
السعودية
|
الرائد – السعودية
|
عائد من إعارة– عقده ينتهي في يونيه 2022
|
عبدالإله علي العمري – قلب دفاع أيمن وأيسر – 22 عامًا
|
السعودية
|
الوحدة – السعودية
|
عائد من إعارة – عقده ينتهي في يونيه 2020
|
؟
|
؟
|
؟
|
؟
|
؟
الراحلون عن النصر في صيف 2019
|
اللاعب – المركز – السن
|
الجنسية
|
رحل إلى
|
تفاصيل الصفقة
|
برونو أوفيني – قلب دفاع – 28 عامًا
|
البرازيل
|
الوكرة – قطر
|
انتقال حر
|
جونيور كاباناجا – قلب هجوم – 30 عامًا
|
الكونجو الديمقراطية
|
نادي قطر – قطر
|
1.8 مليون يورو
|
إبراهيم محمد غالب جحشان – إرتكاز – 28 عامًا
|
السعودية
|
الفيصلي – السعودية
|
انتقال حر
|
عبد الرحمن الحسن الشمري – ظهير أيمن – 30 عامًا
|
السعودية
|
الطائي – السعودية
|
انتقال حر
|
خالد الغامدي – ظهير أيمن – 30 عامًا
|
السعودية
|
الرائد – السعودية
|
انتقال حر
|
محمد السهلاوي – قلب هجوم ومهاجم متأخر – 32 عامًا
|
السعودية
|
الشباب – السعودية
|
انتقال حر
|
محمد فوزير – صانع ألعاب وجناح – 27 عامًا
|
المغرب
|
الرائد – السعودية
|
حوالي 800 ألف يورو – قضى الموسم الماضي معارًا لناديي اتحاد طنجة المغربي وأحد السعودي
|
عبد الله العويشير – حارس مرمى 28 عامًا
|
السعودية
|
الشباب – السعودية
|
إعارة حتى يوليو 2020
|
عبد الرحمن الظفيري – وسط دفاع وإرتكاز وجناح أيسر – 25 عامًا
|
السعودية
|
الخليج – السعودية
|
تفاصيل غير معلنة
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