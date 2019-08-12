المصري أمير عادل جاكوبسون ينضم للفلسطيني “محمود عيد” في كالمار

اعلان

إلتحق اللاعب الدولي المصري السابق “أمير عادل” أو “ألكسندر جاكوبسون” بصفوف نادي كالمار السويدي، اليوم الاثنين، على سبيل الإعارة من نادي IFK نوركوبينج السويدي حتى نهاية عام 2019.

صاحب الـ 25 عامًا شارك في 7 مباريات بالدوري السويدي هذا العام، معظهم جاءوا من على دكة البدلاء، ولدقائق معدودة.

ألكسندر جاكوبسون الذي يحمل كذلك الجنسية الدنماركية، لعب لمدة 19 دقيقة فقط في المباريات الثلاث الأخيرة له مع نادي نوركوبينج، بواقع 3 دقائق أمام جوتيبورج و10 دقائق أمام سوندسفال و6 دقائق أمام هاماربي.

اعلان

Advertisements

المعروف في الأوساط الرياضية المصرية بـ “أمير عادل” لم يلعب مع منتخب مصر الأول منذ مشاركته أمام توجو في المباراة الودية التي أقيمت بنهاية شهر مارس 2017.

وسجل أمير عادل 3 أهداف فقط بالدوري السويدي خلال عامين ونصف مع فريق نوركوبينج الذي انضم لصفوفه من نادي فيبورج الدنماركي عام 2017.

وسيُزامل أمير عادل المهاجم الفلسطيني “محمود عيد” الذي انضم لصفوف كالمار عام 2016 وأعير بعدها لناديي مجوندالين النرويجي وجايس السويدي.

وتقام الجولة الـ 20 من الدوري السويدي أيام 17 و18 و19 أغسطس الجاري، وسيلعب كالمار مع نادي AIK خارج قواعده.

الدوري السويدي الممتاز بدأ يوم 31 مارس الماضي، وسيختتم بجولته الـ 30 يوم 2 نوفمبر المقبل.