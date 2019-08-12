رياضة | رونالدو يتغنى بـ"زيدان"

أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بالفترة التي قضاها تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في نادي ريال مدريد.

وقال رونالدو، في تصريحاته عن زيدان: "ساعدني كثيراً، لقد أحترمته بالفعل لكن العمل معه جعلني معجب به أكثر وكيف أدار الفريق والطريقة التي عاملني بها".

وتابع حديثه: "كان زيدان دائماً يقول لي كريس الراحة لأن اللاعب الذي سيحدث فرقاً سيكون هو أنت".

والجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو قد رحل عن ريال مدريد في صيف 2018 وانضم للعب في صفوف يوفنتوس الإيطالي في تجربة جديدة.