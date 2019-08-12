رياضة | مدرب أياكس يصدم زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أياكس يصدم زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح تين هاغ مدرب نادي أياكس الهولندي، إلى فشل انتقال لاعب الفريق فان دي بيك إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف.

وكان نادي ريال مدريد قد دخل في مفاوضات مع فان دي بيك بعد إصابة لاعبه ماركو أسينسيو بالرباط الصليبي حيثُ يرغب الميرينجي في تدعيم الخط الأمامي.

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وقال تين هاغ، في تصريحات نقلها برنامج "الشيرينجيتو": "أعتقد أن فان دي بيك سيلعب في أياكس هذا الموسم".

وتابع: "فان دي بيك كرس نفسه للعب فقط ، آمل وأعتقد أنه سيبقى معنا في أياكس وإذا حدث شيء آخر سيخبرني به المدير الرياضي".

ويصر الفرنسي زين الدي زيدان مدرب ريال مدريد على ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد وذلك في نفس الوقت الذي تشير الصحف الإسبانية لاقتراب نيمار من "سانتياجو برنابيو".