رياضة | الجونة يضم إسلام محارب رسميًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجونة يضم إسلام محارب رسميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الجونة في الحصول على خدمات إسلام محارب على سبيل البيع النهائي قادمًا من النادي الأهلي اليوم، الاثنين، بعد مفاوضات ناجحة بين الناديين.

وكان نادي الجونة قد أعلن انضمام عمرو بركات من النادي الأهلي صباح اليوم، الاثنين، على سبيل البيع النهائي في إطار السعي نحو تدعيم الفريق استعدادًا للموسم 2019/2020.

وتعاقد نادي الجونة أمس، الأحد، مع الدولي الأوغندي آلان كيامبادي، جناح نادي كمبالا سيتي، في إطار اتفاقية تعاون مشترك وقعها الناديان.