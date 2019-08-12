رياضة | أزمة في الأهلي.. ثنائي جديد يرفض التجديد

اندلعت أزمة جديدة داخل جدران النادي الأهلي بسبب رفض الثنائي ناصر ماهر وأحمد حمدي تمديد العقود مع القلعة الحمراء اللذين ينتهيان بعد موسمين من الآن.

ولا يرغب حمدي وناصر ماهر في تمديد عقودهم مع الفريق لصعوبة حصولهما على الفرصة تحت قيادة المدرب مارتن لاسارتي.

ويسعي الاهلي الحفاظ على الثنائي بتمديد عقودهم ثم خروجهم على سبيل الإعارة، في الوقت الذي رفض فيه الثنائي التجديد، حيث يخشي الأهلي خروج ماهر وحمدي في الوقت الحالي للإعارة، والتألق، ما قد يصعب مهمة الاحتفاظ بهما مجددا بعد موسم من الآن، لأنهما يستطيعان وقتها التوقيع لأي ناد آخر دون الرجوع لمسؤولي الأحمر قبل انتهاء عقديهما ب6 أشهر فقط.