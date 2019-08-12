رياضة | عملاق إسبانيا يستفسر عن إمكانية ضم ماريانو دياز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عملاق إسبانيا يستفسر عن إمكانية ضم ماريانو دياز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال بيتيس الإسباني، يسأل مرة أخرى عن إمكانية التعاقد مع النجم الدومينيكاني ماريانو دياز، خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه يحتاج ريال بيتيس إلى تعزيز خط هجومه، ومهاجم ريال مدريد ماريانو دياز هو أحد المهاجمين المتواجدين على قائمة الفريق.

الجدير بالذكر أنه قد يكون هناك عائق وهو الراتب الذي يتقاضاه اللاعب (5 ملايين يورو في الموسم الواحد) وإذا حاول بيتيس أو أي فريق آخر إنتدابه، فإن إدارة ريال مدريد لن يكون لها أي مانع في تحمل جزء من راتبه.