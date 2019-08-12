رياضة | العرض الكبير.. ناصر الخليفي يخون فلورنتينو بيريز من أجل برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العرض الكبير.. ناصر الخليفي يخون فلورنتينو بيريز من أجل برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير فرنسية، اليوم الإثنين، أن إدارة باريس سان جيرمان قد وافقت على العرض المقدم من نظيرتها برشلونة من أجل الظفر بخدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقال راديو "مونت كارلو" الفرنسي أن مسؤولي باريس سان جيرمان قد وافقوا على مسألة بيع نيمار لبرشلونة مقابل الحصول على مبلغ مالي بالإضافة إلى البرازيلي فيليب كوتينيو.

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وأكد الراديو الفرنسي أن حتى مع دخول ريال مدريد على خط المفاوضات إلا أن رغبة البرازيلي نيمار محسومة باللعب في صفوف برشلونة وذلك بداية من الموسم الرياضي الجديد.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى أن ريال مدريد هو الآخر قدم عرضاً مغرياً من مبلغ مالي بالإضافة إلى تقديم لاعبين مثل حارس مرمى الفريق كيلور نافاس والويلزي جاريث بيل.

والجدير بالذكر أن إدارة باريس سان جيرمان كانت ترفض فكرة تبادل لاعبين ضمن صفقة نيمار ويفضلونة الحصول على مبلغ 200 مليون يورو كاملاً.