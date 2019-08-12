رياضة | ريال مدريد يكشف عن موعد التعاقد مع فان دي بيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يكشف عن موعد التعاقد مع فان دي بيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن خطة نادي ريال مدريد الإسباني، من أجل التعاقد مع دوني ڤان دي بيك، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، في حال لم يتم بيع لاعبين سيتم تأجيل قدومه للموسم القادم.

ووفقًا لما ذكره برنامج "لاسيكستا" الإسباني، فإن الاتفاق تم مع اللاعب الهولندي المتألق، لكنه لن يأتي خلال هذا الصيف إلا بحال بيع لاعبين آخرين.

وكان فان دي بيك قد أكد على وجود مفاوضات مع ريال مدريد قائلاً:" لاتزال المفاوضات جارية، وأتمنى يتم حل الأمور في أقرب وقت، لكن عندما أكون في الملعب لا افكر في مثل هذه الأمور".