رياضة | الزمالك يوافق على إجازة "اوناجم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يوافق على إجازة "اوناجم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر المغربي محمد اوناجم لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى مسقط رأسه بالمغرب، لقضاء اجازة عيد الأضحى المبارك رفقة أسرته.

وحصل اللاعب على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق يحيي، من اجل السفر إلى المغرب والعودة يوم السبت المقبل.

يذكر ان اللاعب سوف يغيب عن صفوف الزمالك في مباراته المقبلة امام ديكاداها الصومالي، بسبب عدم قيده في القائمة الأفريقية الأولى للأبيض.

ويواجه فريق الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي يوم الجمعة المقبل على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، في ذهاب دور الـ٦٤ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.