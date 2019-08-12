رياضة | زيدان يتحدى ريال مدريد ويمنع رحيل هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتحدى ريال مدريد ويمنع رحيل هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهي فريق ريال مدريد الإسباني الموسم التحضيري الملئ بالغموض، وكان موسم تحضيري يصعب فيه تمييز أو تقييم اللاعبين، موسم تحضيري أظهر بأن ريال مدريد يفتقد فيه منذ الدقيقة الأولى لكاسيميرو، وهو اللاعب الذي أصبح على مر السنين لاعباً أساسياً في ريال مدريد وأيضاً في البرازيل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فقد أجبرت كوبا أمريكا المدرب زيدان على الانتظار حتى يعود الندم البرازيلي كاسيميرو للعب تحت قيادة مدربه، ولكن فور عودته أعطاه الدور المخطط له، قبل مباراة روما الإيطالي وخلال مباراته الودية الثانية التي يلعبها كان تواجد كاسيميرو ضروري حيث جعل الفريق أكثر جدية وأعطي مظهرًا آخر للفريق.

خاض كاسيميرو يوم الأربعاء الماضي ضد سالزبورج أول مباراة له مع الفريق ومع تواجده خرج ريال مدريد بشباك نظيفة لأول مرة بعد خمس مباريات سابقة إهتزت فيها شباك الفريق في 16 مناسبة، في ملعب الأولمبيكو تواجد كاسيميرو في وسط الملعب وهذه المرة برفقة فالفيردي ومودريتش.

مع بداية موسم جديد لكاسيميرو مع الفريق، يجب على مسؤولي النادي التفاوض ومحاولة التجديد للاعب يعتبره زيدان عنصر أساسي في الفريق، سيشرع النادي في مسألة تحسين عقده مع إغلاق سوق الإنتقالات، يجب على النادي أن يظهر إهتمامه لمواصلة كاسيميرو مع الفريق بشكل جدي.

الجدير بالذكر ان العديد من الفرق مهتمة باللاعب ولعلى أبرزهم باريس سان جيرمان الفرنسي، مغادرة كاسيميرو لريال مدريد أمر معقد للغاية، وعلى الرغم من أن وصول نيمار من عدمه يمكن أن يعتمد عليه، ومع صعوبة قدوم بوجبا يعتبر زيدان أن صاحب الرقم 14 عنصر أساسي ومهم أكثر من أي وقت مضي.