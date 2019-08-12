رياضة | زيدان يقع في ورطة كبيرة ويهدد موسم ريال مدريد بالفشل !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يقع في ورطة كبيرة ويهدد موسم ريال مدريد بالفشل ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي زيدان الدين زيدان، مدرب ريال مدريد في حالة فوضى كبيرة، حيث عمل على اللعب بـ 7 مدافعين ثم الهجوم بـ 4 لاعبين، وبذلك تم توديع الموسم التحضيري بنظامَيّ لعبٍ متناقضين تمامًا.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه قد أظهر زيدان وجهين مختلفين في روما، حيث انتقل من نظام دفاعي مبالغ فيه في الشوط الأول إلى هجوم مبعثر وغير منظم في الشوط الثاني.
وأنهى مدريد الموسم التحضيري بشكوك كبيرة، أولها نظام اللعب غير المعروف ومع الكثير من المشاكل الدفاعية التي لم يسعفها إشراك 5 مدافعين.
وفاجأ زيزو الجميع الأربعاء الماضي بإشراكه خماسي دفاعي بالإضافة إلى كاسيميرو مما يعني 6 لاعبين بنزعة دفاعية، لم يستقبل الفريق هدفا يومها للمرة الأولى والأخيرة في الموسم التحضيري، ثم أعاد زيزو الكرّة ضد روما مع إشراك فيدي فالفيردي وناتشو لكنه لم ينجح هذه المرة وتلقى الفريق هجمات كثيرة.
وقد استقبل الفريق الأبيض هدفين أمام روما ليصل عداد الفريق إلى 18 هدفا في 7 مواجهات ودية.
الجدير بالذكر أنه وقبل 6 أيام من الليجا، يختبر زيدان نظاما دفاعيا بعد النزيف ومع عودة كاسيميرو وميلتاو بدا تغيير نظام اللعب من 4/3/3 المعتادة أمرا واجبا، ورغم ذلك تمكن روما من تهديد مرمى كورتوا في مناسبات عديدة.
ثم أتى الشوط الثاني وأجرى المدرب تغييرا جذريا على نظام اللعب بإشراك 4 مهاجمين دفعة واحدة مع هازارد، فينيسوس، يوفيتش وبنزيما، وهو تغييرٌ بقدر ماكان جذريًا وغريبًا في آن واحد، إلا أنه لم يضف الكثير للفريق واستمر مدريد بنفس المشاكل.