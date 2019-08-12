رياضة | زيدان يقع في ورطة كبيرة ويهدد موسم ريال مدريد بالفشل !

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي زيدان الدين زيدان، مدرب ريال مدريد في حالة فوضى كبيرة، حيث عمل على اللعب بـ 7 مدافعين ثم الهجوم بـ 4 لاعبين، وبذلك تم توديع الموسم التحضيري بنظامَيّ لعبٍ متناقضين تمامًا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه قد أظهر زيدان وجهين مختلفين في روما، حيث انتقل من نظام دفاعي مبالغ فيه في الشوط الأول إلى هجوم مبعثر وغير منظم في الشوط الثاني.

وأنهى مدريد الموسم التحضيري بشكوك كبيرة، أولها نظام اللعب غير المعروف ومع الكثير من المشاكل الدفاعية التي لم يسعفها إشراك 5 مدافعين.

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