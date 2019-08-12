رياضة | ريال مدريد يحسم الجدل ويؤكد: هناك حالة وحيدة للتعاقد مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم الجدل ويؤكد: هناك حالة وحيدة للتعاقد مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، سيذهب للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي في حالة واحدة فقط، وهي أن تتضمن الصفقة إتفاق للتعاقد مع النجم الشاب كيليان مبابي الصيف القادم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ABC" فإن ريال مدريد خططوا للمستقبل، حيث أن هدفهم الرئيسي لا يُدعى نيمار بل هو مبابي. رئيس الـPSG يعرف ذلك جيداً، الخليفي يستطيع تأكيد أنه لم يتحدث مع ريال مدريد بشأن نيمار وهو يعلم ان بيريز لم يطلب التعاقد معه، ريال مدريد لن يتفاوض مع نيمار سوى في حالة واحدة وهي انتقال مبابي الموسم القادم.

الجدير بالذكر انه حالياً، صفقة نيمار مُعقدة جداً لريال مدريد، بغض النظر عن قيمة الصفقة (180 مليون يورو)، راتب نيمار السنوي يُقدر بـ36 مليون يورو أي ان ريال مدريد سيدفع 51 مليون يورو (مع الضرائب) من أجل راتب اللاعب في العام الواحد، وهذا الشيء قد يضر بصفقة مبابي المحتملة من ناحية اقتصادية.

ريال مدريد يعلم ان باريس سان جيرمان لن يبيع مبابي بأقل من 230 مليون يورو وهم مستعدون للأنقضاض عليه اذا كان متاحاً اليوم وسيبدأ الفريق المفاوضات بهدوء بشأنه الموسم المُقبل ولكن التعاقد مع مبابي ونيمار سيكلف 410 مليون يورو بالاضافة الى رواتب وهذا شيء مستحيل.

بينما مبابي لديه عقد لغاية 2022 ولا يرغب بالتجديد ، إدارة باريس تعلم عن رغبة اللاعب بالانتقال الى ريال مدريد والفريق الاسباني سيحاول بكل قوة اتمام الصفقة الموسم القادم، بالنسبة لباريس السعر سيكون مرتفعاً الصيف القادم ولكن 2021 لن يكون كذلك لأن عقد مبابي سينتهي عام 2022.