رياضة | أول رد من الأهلي على واقعة "معلول" الاستفزازية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من الأهلي على واقعة "معلول" الاستفزازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مسئولو النادي الأهلي من التونسي علي معلول الظهير الإيسر للفريق، عدم الالتفات للعروض المقدمة له بالصيف الجاري للتركيز مع الفريق.

وجاء طلب مسئولو الأهلي للتونسي معلول بعدما رفض يوم أمس الاحتفال بهدفه في شباك فريق اطلع بره بدور الـ64 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ورفض معلول الاحتفال بهدفه في شباك فريق اطلع بره بسبب رفض الإدارة مناقشة العروض المقدمة له ولعل أبرزها عرض من الأهلي السعودي.

وطلب مسئولو النادي من اللاعب التركيز في الملعب مع الفريق وتنفيذ تعليمات المدرب، على أن تكون هناك جلسة معه لمناقشة فكرة رحيله بناءاً على العروض المقدمة.