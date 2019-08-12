رياضة | بالأرقام.. سجل مواجهات الأهلي والهلال قبل موقعة الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. سجل مواجهات الأهلي والهلال قبل موقعة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبقى مباراة الأهلي والهلال واحدة من مباريات القمة الكبرى في كرة القدم السعودية، سواء كانت المباراة في الدوري أو دوري الأبطال أو الكاس أو حتى مباراة ودية، يبقى كلاسيكو الأهلي والهلال ذو مذاق خاص بالنسبة لجماهير كرة القدم السعودية والعربية.

وخلال هذا التقرير من موقع "الخليج 365 الرياضي" سوف نرصد لكم تاريخ مواجهات الفريقين في السنوات الأخيرة، ولمن كانت الغلبة في عدد مرات الفوز في تلك المواجهات بين عملاقين من عملاق الكرة السعودية.

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مباراة الأهلي والهلال في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أسيا 2019، هي المباراة الثانية بين الفريقين في هذه البطولة، حيث كانت المباراة الأولى هي مباراة الذهاب والتي نجح الهلال في حسمها لصالحه بنتيجة عريضة 4-2 على حساب الأهلي، الذي يسعى للتعويض في لقاء العودة.

أما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، فمنذ تغير مسمى البطولة في موسم 2008-2009، فإن الفريقين قد لعب 22 مباراة، فاز الهلال في 10 مواجهات، وفاز النادي الأهلي في ثلاث مباريات فقط، في حين تعادل الفريقين في 9 مواجهات أخرى.

وف بطولة الكأس، فقد تقابل الفريقان في 6 مباريات فقط، حقق فريق الأهلي الفوز في 3 لقاءات منهم، مقابل إثنين لفريق الهلال، وأنتهت مباراة واحدة بالتعادل بين الفريقين.