رياضة | تفاصيل تعاقد ريال مدريد مع الصفقة الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل تعاقد ريال مدريد مع الصفقة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل الصفقة المرغوب فيها داخل نادي ريال مدريد لضمها في الفترة القادمة بناءاً على تعليمات من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.

واكدت التقارير على أن ريال مدريد لن يتعاقد مع نيمار هذا الصيف لأنه يرغب في التوقيع مع كيليان مبابي زميله في باريس سان جيرمان.