اونلاين | رابط YALLA KORA PLUS مشاهدة مباراة الوحدة والنصر بث مباشر جودة عالية HD بدون تقطيع بث مباشر يلا شوت أونلاين

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بث مباشر مشاهدة مباراة الوحدة الإماراتي ضد النصر السعودي والتي تجمع الفريقان اليوم الااثنين على أرضية ملعب إستاد آل نهيان بنادي الوحدة وذلك لحساب مباريات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

يلا شوت أونلاين YALLA SHOOT ONLINE وقبل المباراة سبق وان تعادل الفريقان ذهاباً بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما يوم الخامس من شهر أغسطس الجاري في المملكة العربية السعودية.

كورة ستار إتش دي KORA STAR HD ويعلق روي فيتوريا المدير الفني للعالمي على خدمات المغربي عبد الرزاق حمد الله من أجل قيادة الفريق للعبور إلى الدور المقبل.

كورة جول KORA GOAL في المقابل يطمح فريق نادي الوحدة إلى إستغلال عاملي الأرض والجمهور بالإضافة إلى نتيجة لقاء الذهاب من أجل الظهور في الدور ربع النهائي.

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ومن المنتظر أن يدخل فريق نادي النصر المباراة بالتشكيل التالي :-

• حراسة المرمى: براد جونز

• خط الدفاع: عبد الرحمن العبيد، مايكون، عمر هوساوي، سلطان الغنام

• خط الوسط: حمد ال منصور، فهد الجميعة، جوليانو عبد الرحمن الدوسري، عبد الله الخيبري

• خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

وستكون المباراة متاحة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.