نيتو حارس مرمى برشلونة يخضع لجراحة غدا بعد إصابته في معصم اليد

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يخضع البرازيلي نوبرتو مورارا نيتو حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم غدا الثلاثاء لجراحة في معصم اليد اليسرى بعد إصابته بكسر خلال آخر تدريبات الفريق في الولايات المتحدة.
وأشار نادي برشلونة إلى أن نيتو سيجري الجراحة تحت إشراف الطبيب خافيير مير وأنه سيخضع بعدها لفترة علاج وتأهيل تحت إشراف الطاقم الطبي لبرشلونة.
وأضاف النادي في بيان له : "عقب انتهاء الجراحة ، سنعلن عن نتيجتها والفترة التقريبية التي يحتاجها نيتو للعودة إلى الملاعب".
وينتظر أن يغيب نيتو ، الذي انتقل لبرشلونة هذا الصيق قادما من بلنسية الإسباني ، عن صفوف الفريق لعدة أسابيع.
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