شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن رسميًا انتقال «محارب» و«بركات» إلى الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، بيع اللاعبين إسلام محارب وعمرو بركات إلى نادي الجونة بشكل نهائي.
وأوضح، حسب الموقع الرسمي للنادي، أن القلعة الحمراء وافقت على انتقال اللاعبين إلى الجونة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الناديين وفي ظل العلاقة القوية والمميزة بين الطرفين، حسب تعبيره.
يذكر أن عمرو بركات كان قد قضى فترة إعارة في الجونة قبل انضمامه للفريق بشكل نهائي هذا الصيف.
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