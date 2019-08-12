شكرا لقرائتكم خبر عن «ميرور» تستبعد «صلاح» وتختار «محرز» ضمن فريق الأسبوع للدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
استبعدت صحيفة «ميرور» البريطانية النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من اختياراتها لفريق الأسبوع الأول من البريميرليج، فيما تضمنت اختياراتها النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.
ورغم تألق «صلاح» في المباراة الافتتاحية لفريقه أمام نورويتش سيتي وإحرازه هدفًا وصناعة آخر، إلا أنه لم يكن ضمن اختيارات «ميرور».
وجاءت الاختيارات كالآتي:
حراسة المرمى: نيك بوب (بيرنلي)
الدفاع: آرون وان-بيساكا (مانشستر يونايتد)- لويس دانك (برايتون)- هاري ماجواير (مانشستر يونايتد)- إيريك بيترز (بيرنلي)
الوسط: رياض محرز (مانشستر سيتي)- بول بوجبا (مانشستر يونايتد)- كريستيان إريكسن (توتنهام)
الهجوم: رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي)- أشلي بارنيس (بيرنلي)- هاري كين (توتنهام)
كانت هذه تفاصيل خبر «ميرور» تستبعد «صلاح» وتختار «محرز» ضمن فريق الأسبوع للدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.