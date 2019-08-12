شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل بطل واقعة محمد صلاح يكشف كواليسها بالتفاصيل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث الطفل، الذي تعرض للإصابة أثناء مطاردة النجم المصري محمد صلاح لالتقاط صورة معه، ليكشف شعوره تجاه الواقعة وعودة «صلاح» من أجل الاطمئنان عليه.

وقال الطفل لويس فاولر، أثناء حلوله ضيفًا على برنامج «صباح الخير يا بريطانيا»: «حينما خرج بسيارته من ملعب التدريب، اعتقدت أن بإمكاني التقاط صورة معه، وبينما كان يقود سيارته ركضت دون النظر أمامي، ثم وأنا أنظر إلى جانبي كان ذلك عمود الإنارة في وجهي».

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وأضاف شارحًا ما حدث بعد ارتطامه بالعمود: «أخذني شخص ما إلى منزلي في الحديقة الأمامية، ثم شاهدت سيارة صلاح أمام منزلنا، كنت مازلت مشوشًا، لذا لم أكن مدركًا ماذا يحدث، لكنني كنت أعلم أنه صلاح».

وتابع: «احتضنته ثم التقطنا صورة معًا وكان الأمر رائعًا».

ونفى «فاولر» أن يكون قد تعمد التعرض للإصابة لمقابلة «الملك المصري»، موضحًا: «لكن لكي أكون صريحًا فأنا ممتن، أعتقد أن مقابلة محمد صلاح تستحق».