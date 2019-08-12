شكرا لقرائتكم الجونة يحصل على إسلام محارب نهائيا من الأهلى مقابل 4 ملايين جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو النادي الأهلي، على انتقال إسلام محارب صانع ألعاب الفريق للجونة بشكل نهائي مقابل 4 ملايين جنيه، بعد سلسلة المفاوضات التى دارت بين الجانبين على مدار الأيام الماضية. وسافر إسلام محارب للجونة اليوم ومن المقرر أن ينتظم في تدريبات فريقه الجدبد استعدادا للموسم الجديد. Advertisements ووضع مسئولو الأهلي بندا مثيرا فى العقد يمنح الأهلي الحق في استعادة اللاعب حال دفع ضعف مبلغ الصفقة، أى ما يوازى 8 ملايين جنيه. وكان الأهلى قد وافق على إعارة ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الى صفوف سموحة لمدة موسم، وتم تجديد إعارة الثلاثي أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وأكرم توفيق للجونة ، وأحمد علاء لطلائع الجيش.. وباع عمرو بركات للجونة نهائيا.

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