شكرا لقرائتكم طرح تذاكر مباراة الزمالك ضد ديكاداها الصومالى للجماهير غدًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو نادى الزمالك، على طرح تذاكر المباراة المقبلة للفريق الأبيض أمام ديكاداها الصومالي، غدا الثلاثاء للبيع لجماهير النادي.

ويلتقي الزمالك مع ديكاداها بطل الصومال في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

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ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر المباراة لجماهير القلعة البيضاء، وأعضاء الجمعة العمومية للنادي وكانت الجهات الأمنية أبدت موافقتها في وقت سابق على حضور 5 آلاف مشجع للمباراة.

تقرر رسميًا إقامة مباراة الزمالك وديكادها الصومالى إلى استاد برج العرب، بدلاً من بتروسبورت الذى كان محددا له من قبل.