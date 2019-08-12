شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يرفض التفريط فى صانع ألعاب المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى، مجلس إدارة النادى المصرى، بعدم التفريط فى شيخ موكورو صانع العاب الفريق بعد رحيل إسلام عيسى إلى بيراميدز مؤخرا، كما أن إيهاب جلال يرفض استقدام صفقات جديدة لتدعيم الهجوم متمسكا بتدعيم الدفاع.

وطالب إيهاب جلال إدارة ناديه بسرعة تدعيم خط الدفاع قبل غلق باب الانتقالات الصيفية يوم 29 أغسطس الجارى، استعدادا للموسم الكروى الجديد.

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وتلقى فريق المصرى نتيجة ثقيلة بالهزيمة وديا أمام الإنتاج الحربى بخمسة أهداف مقابل هدف، على هامش معسكر الفريق الذى أقيم فى الإسماعيلية.

وظهر خلال المباراة الودية معاناة المصرى فى الناحية الدفاعية، والتى تسببت فى اهتزاز شباك المصرى 5 مرات، وهو ما جعل جماهير بورسعيد تضع أيديها على قلوبها قبل الموسم الجديد.

ورفض إيهاب جلال المبالغة فى القلق بعد الخسارة من الإنتاج الحربى بخماسية، مضيفا أنه بالتنسيق مع إدارة النادى سيحاولون تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الحالية، موضحا أن التدعيم سيكون بثلاثة مدافعين فقط، حيث لا يحتاج الفريق لتدعيمات أخرى.