شكرا لقرائتكم رغم رباعية اطلع برة.. كواليس هجوم الجماهير على لاسارتى ولقبه الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صبت جماهير النادى الأهلى جم غضبها على الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأحمر، رغم الفوز على اطلع برة برباعية نظيفة فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا فى اللقاء، الذى جمع الفريقين على ملعب برج العرب.

هاجمت جماهير القلعة الحمراء لاسارتى بسبب سوء الأداء، الذى ظهر عليه الفريق فى مواجهة اطلع برة رغم تواضع إمكانيات الأخير، فضلا عن عدم الدفع بالصفقات الجديدة التى أبرمها النادى فى الانتقالات الصيفية الحالية.

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ولقبت جماهير الأهلى الخواجة لاسارتى بـ"الكوفتجى" وطالبت برحيله بعد الأداء المتواضع فى قيادة الفريق بمستهل مشوار دورى الأبطال، خاصة أن الجماهير تمنى النفس بالتتويج باللقب القارى الغائب عن خزائن القلعة الحمراء لسنوات طويلة.