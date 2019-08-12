شكرا لقرائتكم الدهشورى حرب يعترض على إلغاء بند الـ8 سنوات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترض الدهشورى حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، على إلغاء بند الـ8 سنوات من لائحة الجبلاية، قائلا: "8 سنوات فترة كافية جدًا لتقديم الأفكار ولابد من منح الفرصة للوجوه الجديدة، لكن ما آراه حاليًا شيئًا عجيبًا لا يمكن تصديقه.

وأكد حرب قائلًا: "أنه لابد من وضع لائحة جديدة لاتحاد الكرة تتضمن بعض البنود الأساسية أهمها منع الإعلاميين من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة".

وتابع: "أوجه رسالة للجمعية العمومية لاتحاد الكرة وأقول لهم "ابعدوا الاعلاميين عن مجلس الجبلاية"، وكذلك لابد أن يكون صاحب الصوت فى أى انتخابات هو رئيس النادى ولا يتم تفويض أى حد غيره لأنه ببساطة "هيبيع الصوت"