شكرا لقرائتكم الدهشورى حرب يعترض على إلغاء بند الـ8 سنوات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد حرب قائلًا: "أنه لابد من وضع لائحة جديدة لاتحاد الكرة تتضمن بعض البنود الأساسية أهمها منع الإعلاميين من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة".
وتابع: "أوجه رسالة للجمعية العمومية لاتحاد الكرة وأقول لهم "ابعدوا الاعلاميين عن مجلس الجبلاية"، وكذلك لابد أن يكون صاحب الصوت فى أى انتخابات هو رئيس النادى ولا يتم تفويض أى حد غيره لأنه ببساطة "هيبيع الصوت"
كانت هذه تفاصيل خبر الدهشورى حرب يعترض على إلغاء بند الـ8 سنوات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.