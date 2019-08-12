شكرا لقرائتكم رسميًا .. الزمالك يواجه ديكاداها الصومالى فى برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر إقامة مباراة الزمالك وديكادها الصومالى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، رسميًا على استاد برج العرب، بدلاً من بتروسبورت.

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وجاء نقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب وفقًا للتعليمات الأمنية، وتم إبلاغ الجهاز الفنى للزمالك بقيادة طارق يحيى، من أجل الاستعداد لإقامة المباراة فى برج العرب.

وكان الاتحاد الأفريقى "كاف" وافق من قبل على تأجيل المباراة ليوم الجمعة المقبل بدلا من الأحد الماضي على أن تقام ببتروسبورت قبل ان يتم نقلها لبرج العرب.